An Allerheiligen gedenken wir unserer Verstorbenen. Jemand, der sich täglich mit dem Tod auseinandersetzt, ist Martin Prein. Der Linzer ist Notfallpsychologe und hält heute einen Vortrag in Weng. Herr Prein, Sie waren Sanitäter, dann Bestatter, sind nun Notfallpsychologe. Wie kam es zu diesem Werdegang? Das ist eine lange Geschichte. ‘Schuld’ im positiven Sinne war das Rote Kreuz. Dort habe ich lange als Sanitäter gearbeitet, Ende der 90er machte ich eine Ausbildung in der