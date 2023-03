"Erster großer Schritt Richtung Zukunft"

Die österreichische Glasfaser Infrastruktur Gesellschaft (öGIG) spricht von einem "Meilenstein": In Münzkirchen hat im März der Baustart für das erste Glasfasernetz des Technologie-und Infrastrukturunternehmens in Oberösterreich begonnen. Mit einem Investitionsvolumen von rund drei Millionen Euro werden knapp 900 Haushalte in der Sauwaldgemeinde erreicht. Rund 35 Kilometer an Leitungen werden bis August 2024 verlegt. Bis dorthin soll die aktuelle Bauphase abgeschlossen sein.