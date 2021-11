Die Fächer Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik (kurz: MINT) werden an der Volksschule Ostermiething groß geschrieben. Für ihr Engagement in dieser Sache ist der Schule nun das begehrte MINT-Gütesiegel verliehen worden. Es ist die erste Volksschule im Bezirk, der diese Auszeichnung zuteil wird. Daneben gibt es noch zwei weitere ausgezeichnete Schulen in der Region: die HTL Braunau und die Technische Mittelschule Mattighofen.