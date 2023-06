"Falsches Wählerverzeichnis verwendet. Ermittlungen gegen Ex-Bürgermeister" lautete der Titel eines OÖN-Berichts am 11. Februar 2023. Bei der Staatsanwaltschaft Ried war eine anonyme Anzeige auf dem Wege eines Hinweisgebersystems eingegangen. In dieser wurde der Vorwurf einer Wahlfälschung bei der Landwirtschaftskammerwahl im Jänner 2021 in den Raum gestellt.