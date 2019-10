In der Region kursieren Gerüchte über den drohenden Konkurs der Erlebnisberg Luisenhöhe GmbH in Haag am Hausruck. Aufsichtsratsvorsitzender Peter Vötsch bestätigt gegenüber den Oberösterreichischen Nachrichten wirtschaftliche Schwierigkeiten, weil noch immer mehr als 300.000 Euro an Forderungen des Bergbahnherstellers Wiegand offen seien. "Ein Konkurs war angedacht, es gibt aber laufende Gespräche und eine Zwischenlösung mit Wiegand.