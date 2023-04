Er will in Down Under hoch hinaus

1700 Athletinnen und Athleten werden bei der Weltmeisterschaft der Transplantierten an den Start gehen. 1700 Menschen, die ohne Organspende nicht mehr am Leben wären. Einige von ihnen sind jünger, als die "Ersatzteile" von Sigi Meschnig. Der 34-jährige Innviertler lebt, liebt, arbeitet und sportelt seit mittlerweile 24 Jahren mit neuem Herz und neuer Lunge und ist dabei so fit, dass er aktuell an der Weltmeisterschaft der Transplantierten im australischen Perth teilnimmt.