Zwischen Trümmern: Ein Jesuit auf der Suche nach Wegen für das syrische Volk

Der 29-jährige Gerald Baumgartner lebt seit zwei Jahren in Syrien. In einer kleinen internationalen Kommunität in Homs, einer Stadt im Westen Syriens, war er für die Jugendarbeit zuständig. War zuständig, denn das verheerende Erdbeben heuer im Februar, welches in der Türkei und in Nordsyrien Tod und Zerstörung mit sich zog, hat auch den Alltag des jungen Jesuiten verändert. Dieses unvorstellbare menschliche Leid machte ihn über Nacht zum Notversorger für Tausende.