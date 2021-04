Wurden der Regulierungsbehörde E-Control zumindest für das Jahr 2019 teils haarsträubend falsche Daten und Zahlen übermittelt, um so auf unlautere Weise bessere Finanzergebnisse zu erwirtschaften? Unter anderem dürfte das 110 Kilometer lange Erdgasnetz für die E-Control auf dem Papier auf 148 Kilometer verlängert worden sein, um so via Abgaben-Verteilungssystem zu profitieren.