Eingefleischte Fans der SV Guntamatic Ried werden sich sicher noch an den spanischen Stürmer Guillem erinnern, der von Sommer 2010 bis Sommer 2012 das Dress der schwarz-grünen Kicker trug. Am 16. Oktober 2010, also vor mehr als elf Jahren, erzielte der heute 36-jährige Guillem, der heute für einen Amateurverein auf der Insel Menorca spielt, den 1:0-Siegestreffer der SV Ried beim Auswärtsspiel bei Sturm Graz. Es war der bisher letzte Auswärtssieg der Innviertler in Graz – bis vorgestern.