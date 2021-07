Auch in der nächsten Periode wird in der kleinen Rieder Gemeinde eine Frau den Bürgermeister-Thron besteigen. Ursprünglich wären sogar drei Damen angetreten, die Kandidatin der FP Eitzing hat aber in den vergangenen Tagen einen Rückzieher gemacht. Zur Wahl tritt Margot Zahrer (VP) an, die das Amt 2015 von Fritz Freund übernommen hat. Gegenwind gibt bzw. soll es von der Bürgerliste "TuWas" geben.