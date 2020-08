Einsame Spitze! Innviertler holen sechs Goldmedaillen

Besser geht es nicht. Bei den Österreichischen Meisterschaften der Masters im Gewichtheben waren die Innviertler eine Klasse für sich. Mit sechs Goldmedaillen erzielten sie ein absolutes Traumergebnis. Bereits am ersten Wettkampftag holte Johann Anglberger (Union Lochen) in der Altersklasse 7 (65-69 Jahre) und der Gewichtsklasse bis 73 Kilogramm die Goldmedaille. Mit einer Zweikampfleistung von 135 Kilogramm (59 kg im Reißen/76 kg im Stoßen) konnte ihm keiner den Titel streitig machen. Ebenfalls in der Altersklasse 7 war Johann Schöberl vom AK Weng am Start – er allerdings in der Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm. Er holte Gold mit einer Zweikampfleistung von 150 Kilogramm (64/86). In der Gesamtwertung aller Teilnehmer erreichte Schöberl mit 338,40 Punkten den dritten Platz. Nicht minder erfolgreich war Manfred Messner vom ATSV Ranshofen in der Altersklasse 5 (55-59 Jahre). Er entschied mit einer Zweikampfleistung von 172 Kilogramm (75/97) die Gewichtsklasse bis 81 Kilogramm für sich. Messner wird auch bei den Europameisterschaften der Masters in Holland starten.

Am zweiten Wettkampftag waren für den ATSV Ranshofen Claudia Krepper und Johanna Bruckbauer am Start. Beide Sportlerinnen kommen aus der CrossFit-Szene und absolvierten in Feldkirchen ihren ersten Gewichtheber-Wettkampf – mit großem Erfolg. Claudia Krepper sicherte sich mit 104 Kilogramm im Zweikampf (44/60) in der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm bzw. in der Altersklasse 1 (35-39 Jahre) die Goldmedaille. In der Altersklasse 2 (40-44 Jahre) lieferte sich Johanna Bruckbauer mit Sandra Hofer (SK Vöest Linz) ein packendes Duell in der Gewichtsklasse bis 59 Kilogramm. Nach der ersten Übung, dem Reißen, hatten beide 40 Kilogramm in die Wertung gebracht. Das Stoßen musste demnach die Entscheidung um den Sieg bringen.

Nachdem Sandra Hofer mit gültigen 51 Kilogramm ihren Wettkampf beendete, legte Johanna Bruckbauer noch eins drauf: Mit 52 Kilogramm erkämpfte sie sich schlussendlich die Goldene. Weiters holte Routinier Ciprian Diana (Gewichtsklasse bis 102 kg) mit 96 Kilogramm im Reißen und 125 Kilogramm im Stoßen den Titel in der Altersklasse 2.

Eine Überraschung gab es in der Mannschaftswertung: Das Team Innviertel mit den Gewichthebern Manfred Messner, Johann Anglberger und Johann Schöberl entschied auch diesen Bewerb für sich. Der WSV/ATSV Ranshofen landete auf dem fünften Platz.