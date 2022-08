Die für ihn enttäuschende Leichtathletik-Weltmeisterschaft (Platz zehn) in den USA hat der Innviertler Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger abgehakt. Vor der Leichtathletik-Europameisterschaft in München Mitte August startet der 30-Jährige am kommenden Samstag beim Josko-Laufmeeting.