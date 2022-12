"Einen Tanker dreht man nicht einfach so um"

Die Initiative "zusammenWachsen" in Riedau lebt vor, wie gut die Integration im Kleinen funktionieren kann.

Aller Anfang ist schwer. Ein Sprichwort, das Christine Prucha nur allzu gut bestätigen kann. Im Jänner des heurigen Jahres war die Aufregung in Riedau groß. Erst im Dezember 2021 erfuhr die Gemeinde, dass zirka 20 Asylwerber in einem älteren Haus im Zentrum der Marktgemeinde untergebracht werden sollen. Die OÖN haben berichtet. Betreiberin Prucha hatte einem Ansuchen des Landes zugestimmt, eine Unterkunft in Riedau einzurichten.