Eine Tischlerei, in der es vor allem um den "richtigen Draht" geht

Caritas invita bietet am Pamingerhof in St. Aegidi betreute Wohnmöglichkeiten für Menschen mit psychischen Beeinträchtigungen und auch 24 "Arbeitsplätze". "Die sogenannte ,fähigkeitsorientierte Aktivität’ gibt den Menschen Struktur und vermittelt ihnen ein positives Gefühl, weil die Beschäftigung als sinnvoll erlebt wird", sagt Caritas-Mitarbeiter Karl Schneeberger, der vier Beschäftigte in der Tischlerei am Hof begleitet.