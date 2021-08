Mit zitternden Knien trat Ines Kahrer bei der Europameisterschaft im Equipped Kraftdreikampf in Pilsen (Tschechien) zu ihrem ersten Versuch in der Disziplin Kniebeuge an. Der Grund für ihre Nervosität: Vor zwei Jahren, damals noch bei der Jugend-EM, machte sie in Pilsen beim Bankdrücken ein "Radl". Heißt: Sie brachte keinen gültigen Versuch in die Wertung. "Das hatte ich noch im Hinterkopf und wollte es diesmal unbedingt besser machen", sagt die 25-Jährige. Ihr Vorhaben ist geglückt.