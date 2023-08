Eine Leidenschaft für die Arbeit im Kindergarten

Kindergartenpädagogin – was in der Gesellschaft oftmals auf "spielen, klatschen, tanzen und Kinder bespaßen" reduziert wird, ist eigentlich viel mehr. Ein perfektes Beispiel dafür ist Verena Kazmierczak aus St. Roman im Bezirk Schärding. Die 21-Jährige leitet seit einem Jahr den Kindergarten in der 623-Einwohner-Gemeinde Vichtenstein. Kazmierczak war auch in einem städtischen Kindergarten in Linz bereits tätig.