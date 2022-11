Sie sind flauschig, Seelentröster, haben den Hundeblick perfektioniert oder streichen schnurrend um die Beine: Haustiere. Kein Wunder also, dass in 1,39 Millionen Privathaushalten in Österreich Katzen, Hunde, Fische, Vögel, Reptilien und andere Tiere leben. Zahlenmäßig (1.537.850) haben Katzen eindeutig die Nase vorn. Auf Platz zwei liegen Hunde (629.120). Meist funktioniert das Zusammenleben recht reibungslos.