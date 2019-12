Seit gut einem Jahr ist Melanie Hofinger neue Eigentümerin der Buchhandlung Veritas in Linz. Mit gerade einmal 25 Jahren entschied sich die ehemalige Verkaufsleiterin mit Innviertler Wurzeln das Traditionshaus an der Ecke Harrachstraße/Dametzstraße unter dem Namen "Veritas by Melanie Hofinger" weiterzuführen.