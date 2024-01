Eine Bio-Sojasauce aus dem Innviertel

Ob zum Würzen, Dippen oder Marinieren: Die dunkle Sauce in den kleinen Fläschchen ist aus der Küche Asiens nicht wegzudenken. Ihren Ursprung hat die Sojasauce in China. Dort wurden einst Salz, Fisch und Sojabohnen fermentiert, um mit dieser Mischung Essen zu würzen. Wahrscheinlich weit mehr als 2000 Jahre später wird der asiatische Klassiker in Hochburg-Ach hergestellt.