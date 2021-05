"To good to go" – zu gut, um es wegzuwerfen – eine APP gegen die Verschwendung von wertvollen Lebensmitteln. Europaweit ist diese Initiative bereits im Vormarsch, in Lambrechten ist man vorne dabei. Die Ressourcen auf unserem Planeten werden immer knapper, unser Klima, unsere Natur verlangen nach Drosselung überschüssiger Produktionen. Aber in den reichen Ländern herrscht noch immer eine ungehemmte Wegwerfmentalität. Und dies gerade auch bei Lebensmitteln aller Art. Man kennt das