Ein Vize-Weltmeistertitel, der schmerzt

Sechs intensive Monate hat sich Sigi Meschnig auf die Weltmeisterschaften der Transplantierten im australischen Perth vorbereitet. Zwischen Arbeit und Training blieb in dieser Phase wenig Zeit für Familie, Freunde und Freizeit. Und doch nahm der 34-Jährige das alles in Kauf, um am Tag X in Bestform zu sein. Schließlich hatte er ein großes Ziel im Blick: den Weltrekord im Hochsprung (1,67 Meter) zu knacken.