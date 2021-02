Auch wenn in großen Teilen Österreichs der Eindruck bestehe, dass die Lage am Lehrstellen-Markt angespannt bis schlecht sei, gelte dies jedenfalls für den Bezirk Ried ausdrücklich nicht, so Klaus Jagereder, Leiter des Arbeitsmarktservice (AMS) Ried: Hier stehen knapp 400 als offen gemeldete Lehrstellen rund 100 Suchenden gegenüber. "Ein Großteil jener, die sich jetzt für eine Lehre entscheiden, hat Möglichkeiten, die sich in den vergangenen Jahren nicht annähernd geboten haben.