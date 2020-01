In seinen knapp 30 Jahren als Musher hat Karl Rachbauer sämtliche Höhen und Tiefen erlebt – auch was die Temperaturen betrifft. Deshalb wirft der bisher extrem schneearme Winter den 55-Jährigen nicht aus der Spur. "Das hat es alles schon gegeben. Ich kann mich an einen Winter erinnern, da bin ich überhaupt nur ein Rennen auf Schnee gefahren", sagt der Utzenaicher. Lustig sei das freilich nicht, aber daran müsse man sich eben anpassen.