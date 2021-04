24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche: Im Leben von David Moser dreht sich alles um Pferde – auch schulisch. Der 18-Jährige absolviert die Fachschule für Pferdewirtschaft in Lambach, kämpft mitunter aber mit der Konzentration. "Weil ich ständig ein schlechtes Gewissen habe, wenn ich nicht bei den Pferden bin. Für mich ist das Leben auf dem Hof meiner Mama (Anm. das Stöcklgut in Lambrechten) ein Traum, den ich ausleben kann.