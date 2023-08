Ein Restaurator auf der Suche nach dem Berührenden in Kunstwerken

Die Finger des Heiligen am Brunnen kann Johann Lindtner nachbilden, so wie sie zur Statue und zur Epoche, aus der diese stammt, passen. Aus dem richtigen oder angepassten Material. Er hat die Meisterprüfung in der Bildhauerei in der Tasche. Und sich dann in den Werkstätten des Wiener Denkmalamtes zum Restaurator ausbilden lassen. Ganze Werke kann er nachbilden, aus Stein, aus Holz, aus Stuck. Aber damit nicht genug.