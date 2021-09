Akribisch vorbereitet, unruhig, nervös und emotional. In etwa so lässt sich die Gefühlslage von Nadja Lang vor ihrem ersten EM-Titel 2018 beschreiben. Drei Jahre später war alles anders – bis auf das Ergebnis. Die 31-Jährige holte beim Haflinger Europachampionat in Stadl-Paura mit ihrem Pferd Starello erneut den Europameistertitel in der Kategorie Vielseitigkeit. Eine Wiederholung, mit der sie nicht gerechnet hatte und die vor ihr noch keiner anderen Reiterin gelungen ist.