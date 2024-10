Ein Jahr Hitlerhaus-Umbau: Bauarbeiten laufen nach Plan

Der Mahnstein ist derzeit das Einzige, was am Erscheinungsbild des Gebäudes in der Salzburger Vorstadt 15 an die Aufnahmen erinnert, die bisher regelmäßig weltweit in den Medien gezeigt wurden. Adolf Hitlers Geburtshaus ist eingehüllt und eingerüstet, die Fassade wurde bereits entfernt, die zwei Giebel, die in der Ursprungsform des Hauses vor Hitlers Geburt 1889 zu sehen waren, erkennt man bereits wieder. Die Baustelle in der Braunauer Innenstadt ist großzügig abgesperrt.