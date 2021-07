Die Idee, eine schickes Frühstückscafé in ihrem Hotel zu eröffnen, schwebt Margret Forstinger bereits seit sehr langem im Kopf herum. "Ich war mit 20 Jahren in Florida und da gab es an jeder Ecke ein Deli, wo man richtig ausgiebig und lecker frühstücken konnte. Seither war diese Idee immer in meinem Hinterkopf und ‘dank’ Corona hatte ich plötzlich die Zeit und Muse diesen Traum zu verwirklichen", sagt Forstinger.