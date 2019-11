Konkrete Fortschritte in Sachen Landstrom für Donau-Anlegestellen gibt es zur Freude der Bewohner in Engelhartzell. Auf Einladung der "via donau – Österreichische Wasserstraßen-GesmbH" trafen sich Vertreter der betroffenen Bundesländer sowie von Netzbetreibern und Stromversorgern zu einem Arbeitstreffen. Geht es nach Engelhartszells Bürgermeister Roland Pichler (VP) soll kommendes Jahr mit der Realisierung des Landstroms für die Anlegestellen in seiner Gemeinde begonnen werden.