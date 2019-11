Eindrucksvoll. Dieses Wort beschreibt die Leistung von Ines Kahrer bei der Kraftdreikampf Weltmeisterschaft mit Equipment in Dubai am besten. Dort war die Athletin aus Aurolzmünster nicht nur eine der jüngsten, sondern mit 67,98 Kilogramm in ihrer Gewichtsklasse (bis 72 kg) auch die leichteste. Sportlich ist die 23-Jährige trotzdem ein Schwergewicht.