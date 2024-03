Die Zukunft für die SU St. Willibald scheint gesichert

Schon seit vielen Jahren wird der Stocksport in St. Willibald ganz groß geschrieben. Die Begeisterung für die Sportart resultiert vor allem aus den vielen Erfolgen der Herrenmannschaft in den vergangenen Spielzeiten. Seit 2011 ist die Sportunion (SU) in der höchsten österreichischen Spielklasse, der Staatsliga, vertreten und mischt dort regelmäßig um die internationalen Startplätze mit. 2019 feierte man mit dem Gewinn der internationalen "Champions League" den letzten großen Titel.