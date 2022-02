Das 0:3 gegen den LASK am 14. März 2021 in der vergangenen Saison war die bislang letzte Heimniederlage der SV Guntamatic Ried. Seither sind rund elf Monate vergangen. Die Heimstärke von 14 ungeschlagenen Bundesligaspielen in Folge wollen die Rieder auch beim Frühjahrsauftakt heute Abend (19.20 Uhr, live auf ORF Sport Plus) auf den Rasen der Josko-Arena bringen. Gegner im ÖFB-Cup-Viertelfinale ist Ligarivale Klagenfurt.