Die SV Ried geht mit einem guten Gefühl in die Winterpause

Das wird nichts mehr. So kann es nicht weitergehen." So oder so ähnlich lauteten viele durchaus erboste Kommentare am 11. August 2023. Die SV Ried hatte an jenem Freitagabend mit 0:1 gegen den SV Stripfing verloren. Nach dem bitteren Abstieg aus der Bundesliga standen die Rieder nach drei gespielten Runden mit mageren zwei Zählern da. Nicht wenige forderten nach dem Tiefpunkt gegen Stripfing eine Entlassung von Trainer Maximilian Senft und auch von Sportdirektor Wolfgang Fiala.