Die spaßige Welt von Eberschwang

Denn die Faschingssitzungen der Eberschwanger Hofnarren und Hofnärrinnen bieten Unterhaltung auf hohem Niveau und machen die Abende länger als sonst. Sitzfleisch braucht man gutes, aber die rund vier Stunden Programm werden nicht langweilig. Insgesamt fünf Mal sind die Aufführungen beim Kirchenwirt in Eberschwang zu sehen – die ersten beiden Aufführungen am vergangenen Wochenende (am Samstag unter der Schirmherrschaft der OÖNachrichten) waren ausverkauft und hinterließen begeisterte Gäste. „Es ist sehr, sehr gut angelaufen“, sagte auch der Präsident der Faschingsgilde Eberschwang, Michael Andessner, zufrieden.

Und auch die Programm-Chefs Walter Egger jun. und Rainer Kiehas strahlten über das ganze Gesicht – wie die begeisterten Gäste übrigens auch in einer Spezial-Nummer der beiden als Badezimmerspiegel feststellen konnten. (rokl)