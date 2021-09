Die ÖVP Ried hofft auf ein zweites Landtagsmandat für den Bezirk

Mit 1081 Gemeinderatskandidaten geht die ÖVP im Bezirk Ried in die Landtagswahlen am 26. September. Als einzige Partei im Bezirk tritt die ÖVP in allen Gemeinden des Bezirks an. Das Ziel, auch in jedem Ort einen Bürgermeisterkandidaten zu stellen, wurde nicht erreicht. In Geiersberg und Wippenham wird die ÖVP nicht antreten.