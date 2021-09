"Nein, nein, da kommen nicht nur die jungen Bauern, da interessieren sich schon auch ältere Landwirte, die an Innovationen interessiert sind!" Benedikt Pircher von der Firma Pessl Instruments aus Weiz in der Steiermark präsentiert am Messestand modernste Geräte und Software für die Präzisionslandwirtschaft. Und er räumt auf mit dem Vorurteil, dass Digitalisierung und Automatisierung nur etwas für die ganz junge Bauerngeneration ist.