Spätestens wenn der Frühling erwacht, wird auch der Drahtesel wieder aus dem Keller geholt: Fahrradfahren ist nach wie vor im Trend – viele haben gerade in der Corona-Zeit (wieder) die Liebe zum Rad entdeckt. Jedes dritte verkaufte Fahrrad hat bereits einen Elektroantrieb. Weil die Nachfrage teilweise größer ist als das Angebot, kommt es zu Wartezeiten. "Die Nachfrage in der Region ist enorm. Und ich gehe davon aus, dass das auf absehbare Zeit so bleibt", sagt Walter Obersberger, der in