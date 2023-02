Bernhard Hohenberger führt seit April 2020 seine Ordination in Schärding.

Mit Anfang des neuen Jahres übernahm Bernhard Hohenberger das Amt des Bezirksärztesprechers von Ursula Hammel. Erst im April 2020 eröffnete der Internist seine Praxis für Allgemeinmedizin in Schärding. Zuvor war Hohenberger in einer Großpraxis in Wien tätig.