Das Schiffchen schießt durch die längsgespannten Kettenfäden. Reihe um Reihe webt Gerhard Vitzthum in vierter Generation auf dem robusten, gusseisernen Webstuhl einen Fleckerlteppich. Schauplatzwechsel: Im 20 Kilometer entfernten Burgkirchen arbeitet Manfred Rothböck gerade an einem Großauftrag: Die Ausstattung von 2600 Kabinen eines Aida-Kreuzfahrtschiffes, das gerade in der Meyer-Werft im Norddeutschen Papenburg gebaut wird.