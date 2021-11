Die Geschichte der Inklusions-Jazzband "Together" ist um ein großes Kapitel reicher. Die Band, in der Menschen mit Behinderung, Profi- und Amateurmusiker zusammenspielen, ist ins Filmfach gewechselt. Band-Gründer Gerald Endstrasser – er unterrichtet an der Landesmusikschule Ried – gibt dem Ensemble mit Filmen, gemeinsam gestaltet mit österreichischen Prominenten, eine virtuelle Auftrittsmöglichkeit.