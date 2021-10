Die Helfer der Grenzgänger jubilieren

Seit 50 Jahren gibt es den Grenzgänger Landesverband (GLV) schon. Er setzt sich für Personen ein, die in Österreich wohnen und in Deutschland arbeiten. Für sie gibt es keine andere Anlaufstelle: "Die Arbeiterkammer ist nicht zuständig, da die Grenzgänger in Deutschland sozialversicherungspflichtig sind", sagt Rosemarie Esterbauer, das Herz des Verbandes, der vorige Woche Jubiläum feierte.