Die größten Änderungen bei der SV Ried wird es im Trainerteam geben

Maximilian Senft dürfte auch in der kommenden Saison an der Seitenoutlinie der SV Ried stehen.

Die SV Guntamatic Ried verabschiedet sich mit dem heutigen Heimspiel gegen Wolfsberg (Josko-Arena, 19.30 Uhr) zumindest vorübergehend aus der Fußball-Bundesliga. "Wir wollen das Spiel gegen WAC mit Würde bestreiten und uns mit Charakter von den Fans verabschieden", sagt Ried-Trainer Maximilian Senft, dessen Zeit bei den Wikingern wohl in die Verlängerung geht. Mit dem 33-Jährigen will der Klub die Neuausrichtung beginnen. Dafür stehen den Innviertlern in anderen Bereichen Änderungen bevor.