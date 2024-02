Die Football-Begeisterung landet auch im Innviertel einen "Touchdown"

Quarterback Patrick Mahomes will mit den Kansas City Chiefs am Sonntag gegen die San Francisco 49ers den Titel holen. Spielort ist die Glücksspielmetropole Las Vegas.

Es heißt nicht umsonst "American Football". In keinem anderen Land der Welt ist die Begeisterung für den eiförmigen Ball so groß wie in den Vereinigten Staaten. Am kommenden Sonntag steigt in Las Vegas mit dem "Super Bowl" das große Saisonhighlight in der National Football League (NFL). Mehr als 100 Millionen Zuseher weltweit werden das Spiel um den NFL-Titel zwischen dem Vorjahressieger Kansas City Chiefs und den San Francisco 49ers verfolgen.