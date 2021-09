"Die Chancen auf ein KPÖ-Mandat in Peterskirchen stehen heuer gut!"

Seit er politisch denken kann, ist der 25-jährige Andreas Auzinger Kommunist. Bei der Wahl 2015 hat er als 19-Jähriger bereits in seiner Heimatgemeinde kandidiert. Letztendlich fehlte ihm eine Stimme auf ein Mandat. Heuer will er den Einzug in den Gemeinderat schaffen. Wir haben den Bezirkssprecher der KPÖ Innviertel zum Interview gebeten.