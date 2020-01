"Die Belebung der Innenstadt ist uns damit gelungen"

Zufrieden Bilanz ziehen die Initiatoren des Rieder Eislaufplatzes nach der Premiere im vergangenen Advent. Erstmals war vier Wochen lang am unteren Hauptplatz die Möglichkeit zum Eislaufen und Eisstockschießen geboten worden. Thomas Hattinger und Thomas Karba haben mit der Gründung eines "Marktvereins" die Basis für den Eislauf-Betrieb geschaffen.

"Offenbar haben wir ins richtige Loch gestochert, der Eislaufplatz ist sehr gut angekommen", sagt Thomas Hattinger. Rund 2700 registrierte Besucher wurden verzeichnet – für Hattinger eine zufriedenstellende Zahl. Vergleiche mit Steyr, wo in den Vorjahren ebenfalls ein Eislaufplatz in dieser Form errichtet worden ist, haben gezeigt, dass in Ried mehr Eisläufer als Eisstockschützen die Möglichkeit genutzt haben.

Durch den Eislaufplatz seien viele Besucher wieder in die Innenstadt gekommen, sagt Hattinger. Alleine beim Christkindlmarkt seien rund 3000 Menschen am Hauptplatz gewesen. "So viele Besucher auf einmal waren schon lange nicht mehr hier. Man sieht, dass man auch mit vergleichsweise geringem Budget etwas bewirken kann", sagt Thomas Hattinger.

Bedenken einiger Rieder Geschäftsleute, die durch den zeitweisen Wegfall von Parkplätzen Geschäftseinbußen befürchtet haben, habe man ernst genommen und teilweise auch ausräumen können. "Manche sind immer dagegen, andere konnten positiv gestimmt werden", sagen die Initiatoren. Auch die Bedenken wegen der Lautstärke – vor allem beim Eisstockschießen – seien weitgehend unbegründet gewesen.

Die Sonntage waren jeweils die Tage mit stärkster Frequenz. Wetterbedingte Betriebsausfälle hat es nur an zwei Tagen gegeben. "Mit dem Wetter haben wir großes Glück gehabt", so Hattinger, und auch gröbere Unfälle gab es nicht.

Man werde nun die Erfahrungen auch mit den Geschäftstreibenden austauschen und danach die Zukunft ausrichten. "Wir machen’s nochmal, wenn es akzeptiert wird. Ruinieren wollen wir niemanden und man kann nicht jedem alles recht machen", so Hattinger, der auch das Interesse anderer Städte registriert hat.

Artikel von Roman Kloibhofer Lokalredakteur Innviertel r.kloibhofer@nachrichten.at