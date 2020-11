Ein Tag hat 24 Stunden. Nicht genug für Waltraud Murauer – zumindest im Moment. Seit Anfang September betreibt die Prameterin das Nähcafé "Hand Made" in Ried. Dort bietet die 45-Jährige Frühstück nach Maß (je nach Hunger in den Varianten Fingerhut, Knopfloch und Nähkorb), allerlei Selbstgemachtes und insgesamt fünf Nähplätze an. Ein Konzept, mit dem die Damenkleidermacherin beim Bewerb StadtUp Ried 2.0 auf dem zweiten Platz gelandet ist.