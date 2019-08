Der perfekte Rock für eine 6-Meter-Frau

Sieben Kreisverkehre passiert Karl Mayr, Geschäftsführer der Fussl Modestraße, wenn er in Richtung Münzkirchen, dem Heimatort seiner Frau Maria, unterwegs ist. Keiner davon sei besonders schön. Deshalb hat sich der Unternehmer – als das Angebot kam, den Kreisverkehr in Ort zu verschönern – nicht zweimal bitten lassen. Ewig habe er sich selbst den Kopf zerbrochen, aber keine adäquate Idee gehabt. "Vieles war einfach zu abstrakt oder nicht umsetzbar. Nie waren wir mit dem Ergebnis glücklich. Darum haben wir uns entschieden, in Zusammenarbeit mit der Kunstuni Linz einen Wettbewerb auszuschreiben. Knapp 30 Studenten haben sich daran beteiligt und zum Teil wirklich kreative Ergebnisse abgeliefert", sagt Karl Mayr, "auch wenn das eine oder andere nicht ganz unseren Vorstellungen entsprochen hat."

Ein kreatives Team

Die Entscheidung fiel – am Ende recht eindeutig – auf das Projekt von Daniela Poschauko. "Zu Beginn war auch ihre Idee noch etwas zu abstrakt, aber in Zusammenarbeit mit meiner Frau Maria, Industriedesigner Bernhard Kaliauer und Schlosser Florian Grick ist schlussendlich etwas richtig Gutes entstanden", freut sich Karl Mayr, wenn er über die knapp sechs Meter große, aus Metall angefertigte Frau spricht, die demnächst in der Mitte des Orter Kreisverkehrs platziert wird. Ihr schwingender Rock, der gerade angefertigt wird und der ausgestreckte Arm sollen unaufdringlich auf das Modehaus hinweisen. "Es sollte eine subtile Verbindung zu Fussl hergestellt werden, ohne dabei das Logo zu verwenden. Außerdem darf die Skulptur Verkehrsteilnehmer nicht blenden. Ich muss sagen, dass ich mit dem Ergebnis wirklich zufrieden bin", sagt Karl Mayr, der auch von der unkomplizierten Zusammenarbeit mit den Behörden angetan ist.

Artikel von Elisabeth Ertl Lokalredakteurin Innviertel e.ertl@nachrichten.at