Der Mann mit dem Auge fürs Detail

Wohnen. Das bedeutet im besten Fall Geborgenheit, wohlfühlen, abschalten, entspannen. Gemütliche Räume, die mit Leben gefüllt werden. Der Perfektionierung dieses Gefühl hat sich Marcel Eberharter verschrieben. Der gebürtige Waldzeller sammelte nach seinem Studium an der Interior Design School in London reichlich Erfahrung auf dem internationalen Parkett und betreute unter anderem Hotelprojekte in Dubai, bevor ihn sein Weg wieder zurück nach Österreich führte. Besser gesagt nach Salzburg.