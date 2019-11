Es gab Zeiten, in denen es am Kohlhof für viele so gut wie kein Vorbeikommen gegeben hat. Vor allem nach getaner Arbeit sind viele gerne und ausgiebig – der Verfasser weiß, wovon er schreibt – bei der „Kohlhof-Vroni“ und zuvor ihren Eltern eingekehrt. Als Veronika Mayr vor sechs Jahren zugesperrt hat, setzte allgemeines Wehklagen bei ihren ehemaligen Gästen ein. Zumindest ein wenig Linderung ist in Sicht.