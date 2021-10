Demenz – diese Diagnose trifft immer mehr Menschen, aktuellen Schätzungen zufolge leben laut Gesundheitsministerium in Österreich 115.000 bis 130.000 Menschen mit irgendeiner Form der Demenz, diese Anzahl wird sich bis 2050 verdoppeln. Die Pflege von Menschen mit Demenz ist nicht nur heute, sondern wird auch in Zukunft eine Herausforderung sein. Wie schwer es ist, einen geeigneten Pflegeplatz für einen (an Demenz erkrankten) Angehörigen zu finden, wissen viele.